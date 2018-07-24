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    «Локомотив» объявил о переходе Крыховяка

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    Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Пари Сен-Жермен» полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк
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    Польский футболист проведет в московском клубе ближайший сезон на правах аренды.

    В составе «железнодорожников» Крыховяк будет выступать под седьмым номером.

    Хавбек начинал карьеру в чемпионате Франции, где играл на протяжении шести лет, выступая за «Бордо», «Реймс» и «Нант».

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    • В 2014 году Крыховяк перешел в «Севилью», с которой дважды выигрывал Лигу Европы и доходил до финала Кубка Испании. По итогам сезона 2014/15 Гжегож попал в символическую сборную Ла Лиги.

    В 2016 году футболист подписал контракт с «ПСЖ». Прошлый сезон провел на правах аренды за «Вест Бромвич». 0

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