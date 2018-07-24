«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о переходе из «Пари Сен-Жермен» полузащитника

Польский футболист проведет в московском клубе ближайший сезон на правах аренды.

В составе «железнодорожников» Крыховяк будет выступать под седьмым номером.

Хавбек начинал карьеру в чемпионате Франции, где играл на протяжении шести лет, выступая за «Бордо», «Реймс» и «Нант».

В 2014 году Крыховяк перешел в «Севилью», с которой дважды выигрывал Лигу Европы и доходил до финала Кубка Испании. По итогам сезона 2014/15 Гжегож попал в символическую сборную Ла Лиги.

В 2016 году футболист подписал контракт с «ПСЖ». Прошлый сезон провел на правах аренды за «Вест Бромвич». 0