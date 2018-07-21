Мутко: Надеюсь, что Березуцкие останутся в футболе

Василий и Алексей Березуцкие
РФС
«Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм.
Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков.
Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение.
Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс». 0