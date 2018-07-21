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    Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры

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    Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры.

    Василий и Алексей Березуцкие
    Василий и Алексей Березуцкие
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    Соглашения обоих 36-летних игроков с московским клубом истекли 30 июня.

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    • «16 лет в одном клубе — невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

    После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени — все прошедшие месяцы мы взвешивали "за" и "против", советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

    Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

    ПФК ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

    В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелёгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнёрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры», — гласит обращение игроков к болельщикам на официальном сайте армейцев.

    Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА перед началом сезона-2001, его брат Василий пополнил ряды армейцев на полгода позже. Оба игрока является шестикратным чемпионами России. Семь раз они завоевали Кубок и шесть — Суперкубок страны.

    Также Березуцкие являются победителями Кубка УЕФА-2004/05. В составе сборной России они стали бронзовыми призерами Евро-2008. Защитники завершили карьеру в национальной сборной накануне домашнего чемпионата мира.

    Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду. 0

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