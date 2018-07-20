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    Магнуссон: Россия доказала, что может обыгрывать грандов

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная России Футбол России ЦСКА Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон, который недавно пополнил состав ЦСКА, высказался по поводу выступления сборной России на домашнем чемпионате мира.

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон
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    «Я горжусь россиянами. Вы не рассматривались в качестве фаворитов чемпионата мира, но команда у вас хорошая. Вы доказали, что можете обыгрывать грандов. Мне хотелось видеть Россию в финале, но, может быть, на предстоящем чемпионате Европы ваша сборная дойдет до конца. Наши сборные могли бы встретиться на этом турнире. Я смотрел игру России с Хорватией. Пенальти — это всегда как подбрасывание монетки.

    Ребята проделали хорошую работу, и я знаю, что за рубежом все гордятся вашей командой и ее достижениями. Ей не хватило удачи, чтобы выступить еще лучше», — цитирует исландца «Чемпионат».

    Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где в серии пенальти уступила Хорватии. 0

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