ФИФА назвала символическую сборну ЧМ-2018 по версии болельщиков

Лука Модрич
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Голосование проходило на сайте ФИФА до конца чемпионата мира.
В состав символической команды вошли представители семи сборных, а наибольшее количество голосов получил хорват Лука Модрич.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия).
Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия).
Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).
Напомним, ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. 0