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    Дзагоев — критикам сборной России: Не нужно переобуваться

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    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев выразил мнение, что критикам национальной команды не стоило «переобуваться».

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    «И в футболе, и в жизни люди любят сапоги переобувать. Хочется им наоборот сказать: не нужно переобуваться. Либо одно, либо другое. Либо до конца поддерживаете и верите в сборную, либо… В этой сборной никого нельзя было упрекнуть, что он не выкладывается. Вы хотели, чтоб сборная не важно как сыграла, но билась. Эта сборная всегда выходила и билась», — сказал Дзагоев, отвечая на вопросы фанатов, передает РФС.

    «И раньше так было. Но после нескольких игр или турниров люди начали говорить, что сборная ходит пешком. Такого не было. По крайней мере, мне так кажется. К этой сборной точно никаких претензий не могло быть», — добавил полузащитник.

    «С другой стороны согласен, что поддержка на ЧМ была сумасшедшей. И даже перед первой игрой народ должен был быть настроен скептически, но уже чувствовалась поддержка. Наверное, пришли те люди, которые до конца верили. А те, кто переобулся, изначально смотрели по телевизору», — также подчеркнул Дзагоев.

    Напомним, на ЧМ-2018 сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. 0

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