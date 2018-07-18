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    Бенитес мог возглавить сборную Испании перед ЧМ-2018

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    Главный тренер «Ньюкасла» Рафа Бенитес мог возглавить сборную Испании на время чемпионата мира-2018.

    Рафа Бенитес
    Рафа Бенитес
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    «Такой шанс был. Однако я все еще здесь и очень рад этому», — цитирует Бенитеса The Sun.

    Отмечается, что «Ньюкасл» был готов отпустить тренера, однако сторонам в итоге не удалось договориться.

    Напомним, перед стартом ЧМ из сборной Испании был уволен Хулен Лопетеги, который подписал контракт с «Реалом». Во время мирового первенства команду возглавлял Фернандо Йерро, под руководством которого испанцы вылетели в 1/8 финала, проиграв по пенальти сборной России.

    Бенитес возглавляет «Ньюкасл» с 2016 года и сезоном ранее вернул команду в АПЛ. 0

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