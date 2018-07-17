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    Куртуа: Выключил финал ЧМ на 94-й минуте, не хотел видеть, как французы радуются

    Сборная Бельгии Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что выключил телевизор за минуту до окончания финального матча ЧМ-2018, но включил трансляцию обратно, когда узнал, что на церемонии награждения его объявили лучшим голкипером турнира.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа
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    В финале сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. В полуфинале Французы выбили сборную Бельгии.

    «Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте, не хотел видеть, как французы радуются победе. Но сам матч я видел.

    Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор. Это большая честь.

    Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», — цитирует Куртуа RTBF.

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