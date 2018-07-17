Куртуа: Выключил финал ЧМ на 94-й минуте, не хотел видеть, как французы радуются

В финале сборная Франции одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. В полуфинале Французы выбили сборную Бельгии.
«Я смотрел финал, но выключил трансляцию на 94-й минуте, не хотел видеть, как французы радуются победе. Но сам матч я видел.
Когда мои приятели сказали, что я выиграл награду лучшему голкиперу ЧМ, я снова включил телевизор. Это большая честь.
Я рад, что часто выручал команду, но эта награда не главное для меня, я хотел пройти как можно дальше на турнире», — цитирует Куртуа RTBF.
adidas Golden Glove Award:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 15 июля 2018 г.
🥇Thibaut COURTOIS (#BEL) #WorldCup pic.twitter.com/S5xB7RBBdP