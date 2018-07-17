Тим Кэхилл завершил карьеру в сборной Австралии

Нападающий английского «Миллуолла»объявил о завершении карьеры в сборной Австралии.

«Сегодня тот день, когда я завершаю свою карьеру в составе сборной Австралии. Нельзя передать словами, что для меня значило представлять мою страну. Огромное спасибо за поддержку на протяжении всех лет, когда я надевал футболку с гербом Австралии», — написал Кэхилл в своем Twitter.

38-летний Кэхилл является лучшим бомбардиром в истории «соккеруз» — 50 голов. Он принял участие в четырех чемпионатах мира и отметился пятью голами, что также является рекордом для игроков сборной Австралии.

На ЧМ-2018 он вышел на замену во встрече третьего тура группового этапа против Перу (0:2). 0