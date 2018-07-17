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    Тим Кэхилл завершил карьеру в сборной Австралии

    Сборная Австралии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий английского «Миллуолла» Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры в сборной Австралии.

    Тим Кэхилл
    Тим Кэхилл
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    «Сегодня тот день, когда я завершаю свою карьеру в составе сборной Австралии. Нельзя передать словами, что для меня значило представлять мою страну. Огромное спасибо за поддержку на протяжении всех лет, когда я надевал футболку с гербом Австралии», — написал Кэхилл в своем Twitter.

    38-летний Кэхилл является лучшим бомбардиром в истории «соккеруз» — 50 голов. Он принял участие в четырех чемпионатах мира и отметился пятью голами, что также является рекордом для игроков сборной Австралии.

    На ЧМ-2018 он вышел на замену во встрече третьего тура группового этапа против Перу (0:2). 0

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