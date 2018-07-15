Модрич — обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018

Лука Модрич
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Модрич получил специальную награду — «Золотой мяч».
В финальном матче мирового первенства хорватская команда проиграла команде Франции со счетом 2:4.
Последними обладателями «Золотого мяча» были Лионель Месси (2014), Диего Форлан (2010), Зинедин Зидан (2006), Оливер Кан (2002) и Роналдо (1998).
Лучшим молодым игроком чемпионата мира стал французский форвард Килиан Мбаппе, забивший на турнире четыре мяча.
Приз «Золотая перчатка» достался вратарю сборной Бельгии Тибо Куртуа. 0