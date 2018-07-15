Фердинанд пообещал Дзюбе помочь устроиться в АПЛ

Бывший защитник сборнойпообещал помочь трансферу форвардав английскую Премьер-лигу.

«Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему. Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен.

Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой. Какая у него стоимость? 10 миллионов евро? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба — хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», — сказал в эфире «России 24» Фердинанд.

Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба забил три мяча в пяти поединках. 0