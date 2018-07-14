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    Трезеге: Россия прекрасно справилась с проведением чемпионата мира

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    Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге отметил высочайший уровень организации чемпионата мира в России.

    Давид Трезеге
    Давид Трезеге
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    «До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва.

    Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств», — цитирует Трезеге ТАСС.

    Финал ЧМ-2018 будет сыгран 15 июля на стадионе «Лужники». В матче за главный трофей сойдутся сборные Франции и Хорватии. 0

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