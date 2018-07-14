Трезеге: Россия прекрасно справилась с проведением чемпионата мира

Чемпион мира 1998 года в составе сборнойотметил высочайший уровень организации чемпионата мира в России.

«До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва.

Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств», — цитирует Трезеге ТАСС.

Финал ЧМ-2018 будет сыгран 15 июля на стадионе «Лужники». В матче за главный трофей сойдутся сборные Франции и Хорватии. 0