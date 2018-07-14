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    Мартинес: Бельгия играла в футбол, который нравится нейтральным болельщикам

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил что его команда играла на чемпионате мира в такой футбол, который нравится нейтральным болельщикам.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес
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    Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:0. Впервые в истории бельгийцы стали призерами мирового первенства.

    «Самое больше достижение, что мы стали командой. На уровне сборных это не так просто. Никто из наших игроков не говорил ни о чем другом, как о коллективных достижений.

    За счет этого мы победили бразильцев, установили массу рекордов. Мы играли в футбол, который нравится нейтральным болельщикам.

    Невероятно, когда за тебя радуется вся страна. Для меня было большой честью быть частью этой команды.

    Сегодня мы остановили англичан. Они создали прекрасную систему, много забивали со "стандартов", были настоящей угрозой.

    Возможно, один лишний день отдыха помог нам», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    По словам Мартинеса, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку «провел фантастический турнир».

    «Он много трудился над тем, чтобы выйти сегодня на поле. Ромелу получил несколько чувствительных ударов по ногам в полуфинале, но все равно сыграл.

    Он приехал на чемпионат мира не для того, чтобы стать лучшим бомбардиром, а чтобы помочь команде. У него большое будущее», — отметил тренер.

    В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.

    «Французы накопили опыт, Евро-2016 сделал их устойчивее. Они могут победить. Хорватия — страна, где живет 4,5 миллиона человек.

    Это пример того, что любая страна имеет шансы добиться успеха на чемпионате мира. Не буду болеть за какую-то из двух команд в финале, в любом случае — это блестящая история», — резюмировал Мартинес. 0

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