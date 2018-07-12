Ван Бастен: Перекатывания по полю Неймару не помогут

Экс-форвардвысказал свое мнение о склонности лидерак симуляциям.

«Карикатуры на Неймара? Думаю, всегда хорошо, когда мы с юмором относимся к футболу. Но если мы говорим непосредственно об игре, то это не очень хороший подход. Думаю, что в игре нужно проявлять спортивный дух. Футболисты должны знать, что все эти перекатывания по полю не помогут, и Неймар должен это понять», — цитирует ван Бастена «Чемпионат».

Напомним, сборная Бразилии покинула ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала. Неймар забил на мировом первенстве 2 гола и отдал 2 голевые передачи. 0