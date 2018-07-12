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    Ван Бастен: Перекатывания по полю Неймару не помогут

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    Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказал свое мнение о склонности лидера сборной Бразилии Неймара к симуляциям.

    Марко ван Бастен
    Марко ван Бастен
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    «Карикатуры на Неймара? Думаю, всегда хорошо, когда мы с юмором относимся к футболу. Но если мы говорим непосредственно об игре, то это не очень хороший подход. Думаю, что в игре нужно проявлять спортивный дух. Футболисты должны знать, что все эти перекатывания по полю не помогут, и Неймар должен это понять», — цитирует ван Бастена «Чемпионат».

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