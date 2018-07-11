Роналдо: Мы все ждали от Неймара большего на ЧМ-2018

Экс-нападающийподелился мнением о выступлениина чемпионате мира-2018.

«Должен признать, мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны. Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был ограничен на поле. Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то еще. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молод и талантлив, но также несет большую ответственность», — цитирует Роналдо AS.

«Симуляции? Я говорил с ним лет пять назад и спрашивал его об этом, и он сказал, что во многих матчах он реагирует на удар таким образом, чтобы соперник прекратил бить его. Когда правила нарушали на мне, я чувствовал несправедливость», — добавил бразилец.

Напомним, сборная Бразилии покинула ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала. На мировом первенстве Неймар забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. 0