Кутепов: Если бы мог выбирать будущий клуб, это был бы «Милан»

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Милане».

По сообщениям СМИ, на футболиста после его выступления на ЧМ-2018 претендуют сразу несколько европейских клубов: «Фулхэм», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Менхенгладбах, «Фиорентина», «Вест Хэм» и «Лион».

«Есть много факторов. Во-первых, нужно договориться с нынешним клубом — "Спартаком". Когда будет конкретика, тогда будем разговаривать.

Если бы я мог сейчас выбирать будущий клуб, это был бы "Милан", сто процентов», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Россия 24».

В сезоне-2017/18 Илья провёл в составе «Спартака» 18 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один мяч.

На ЧМ-2018 защитник принял участие в трёх встречах группового этапа и отметился результативной передачей, а также выступил в играх 1/8 финала турнира с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и 1/4 финала — с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти). 0