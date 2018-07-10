«Кьево» продлил контракт с легендой клуба

Нападающийподписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «летающих осликов».

Новое соглашение с 39-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона.

Пеллиссье стал игроком «Кьево» еще в далеком 2000 году и с тех пор он уже 17 лет выступает в составе одного клуба (с годичным перерывом — аренда в СПАЛ в сезоне-2001/02).

Всего в составе «летающих осликов» он провел 465 матчей и забил 130 голов.

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