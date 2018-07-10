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    Капелло: В финал ЧМ-2018 выйдут Франция и Англия

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал турнирные расклады на ЧМ-2018 перед стартом полуфиналов, в которых встретятся Франция и Бельгия, а также Англия и Хорватия.

    Фабио Капелло
    Фабио Капелло
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    «У сборной Англии есть быстрые игроки и отличный тренер. Саутгейт понимает, что с двумя центральными защитниками он бы быстро отправился домой, поэтому играет с тремя. Также он наконец-то нашел вратаря, который спасает — у Пикфорда есть реакция и позиционное чутье.

    Финал? Там сыграют Франция и Англия. И в этом случае фаворитом будут именно англичане.

    Дидье Дешам? Он был больше оборонительным полузащитником, чем атакующим. Это он и привнес в сборную Франции. Ему повезло, ведь у него в команде играют 11,5 человек — все потому что у него есть Канте. Он не просто бегает, он умен и действует позиционно грамотно», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс». 0

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