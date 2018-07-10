Капелло: В финал ЧМ-2018 выйдут Франция и Англия

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал турнирные расклады на ЧМ-2018 перед стартом полуфиналов, в которых встретятся, а также

«У сборной Англии есть быстрые игроки и отличный тренер. Саутгейт понимает, что с двумя центральными защитниками он бы быстро отправился домой, поэтому играет с тремя. Также он наконец-то нашел вратаря, который спасает — у Пикфорда есть реакция и позиционное чутье.

Финал? Там сыграют Франция и Англия. И в этом случае фаворитом будут именно англичане.

Дидье Дешам? Он был больше оборонительным полузащитником, чем атакующим. Это он и привнес в сборную Франции. Ему повезло, ведь у него в команде играют 11,5 человек — все потому что у него есть Канте. Он не просто бегает, он умен и действует позиционно грамотно», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс». 0