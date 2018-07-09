Азар: Мбаппе заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник сборнойпрокомментировал успехи французского нападающего, который в 19 лет стал одной из главных звезд национальной команды.

«Мы несколько раз общались по телефону. Килиан в детстве смотрел, как играю я, а теперь все наоборот. Очень уважаю Мбаппе, ведь он демонстрирует высочайший уровень в свои 19 лет. Это уникальный случай в современном футболе.

Считаю его потенциальным обладателем "Золотого мяча". Более того, считаю, что он заслужил эту награду уже сейчас», — цитирует Азара beIN Sports.

Матч Бельгия — Франция в 1/2 финала чемпионата мира по футболу пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск. 0