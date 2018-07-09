В Бразилии осудили травлю Фернандиньо

Бразильская конфедерация футбола (CBF) поддержала полузащитника национальной команды, который стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях после автогола в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против команды Бельгии.

Пентакампеоны завершили выступление на мундиале в России, уступив бельгийцам со счетом 1:2. Первый гол бразильцы пропустили на 13-й минуте — мяч оказался в сетке ворот, коснувшись Фернандиньо.

После игры 33-летний Фернандиньо и его родственники стали получать сообщения с угрозами. Чтобы остановить это, футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.

«CBF осуждает расистские нападки, которым подвергся Фернандиньо и его семья. Футбол представляет собой единство цветов, полов, культур и народов. Мы с тобой. Расисты не пройдут!» — говорится в сообщении федерации. 0