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    В Бразилии осудили травлю Фернандиньо

    Сборная Бразилии Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Скандалы Болельщики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бразильская конфедерация футбола (CBF) поддержала полузащитника национальной команды Фернандиньо, который стал жертвой расистских оскорблений в социальных сетях после автогола в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против команды Бельгии.

    Фернандиньо
    Фернандиньо
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    Пентакампеоны завершили выступление на мундиале в России, уступив бельгийцам со счетом 1:2. Первый гол бразильцы пропустили на 13-й минуте — мяч оказался в сетке ворот, коснувшись Фернандиньо.

    После игры 33-летний Фернандиньо и его родственники стали получать сообщения с угрозами. Чтобы остановить это, футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.

    «CBF осуждает расистские нападки, которым подвергся Фернандиньо и его семья. Футбол представляет собой единство цветов, полов, культур и народов. Мы с тобой. Расисты не пройдут!» — говорится в сообщении федерации. 0

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