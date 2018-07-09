Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN

Нападающий сборной Россиии полузащитник национальной командывошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN.

Помимо двух россиян, в символическую команду вошли: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея); защитники — Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес (оба — Франция), Мортеза Пурлиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия); полузащитники — Родриго Бентанкур (Уругвай), Такаси Инуи (Япония); нападающие — Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия).

Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире, забив четыре гола. В активе Дзюбы три мяча. Россияне закончили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). 0