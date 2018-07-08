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    Семак: Мы должны сказать спасибо футболистам сборной России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира — 2018. А также сказал, что постарается дать больше времени для отдыха игрокам клуба, которые выступали в составе национальной команды.

    Сергей Семак
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    «Когда ждать в расположении "Зенита" игроков сборной России? Посмотрим по тому, как будет развиваться наша трансферная политика. Если удастся кого-то взять, мы дадим им немного больше времени. 15 июля улетаем на заключительный сбор, если получится дать ребятам больше времени, мы дадим. Понимаем, насколько сложно эмоционально пришлось им достаточно долгое время: вне семьи, на сборах практически 45 дней. Мы это все понимаем, но времени у нас мало, и дать им отдохнуть больше у нас вряд ли получится.

    Что касается матча Россия — Хорватия, то, думаю, прекрасный результат в любом случае. Конечно, пенальти — это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, и тренерскому штабу. Но в любом случае все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат. Я думаю, что самое важное — это то, что футбол сплотил нашу страну. Все поддерживали ребят. Жалко детей, которые рыдали после матча, но всё-таки это эмоции: непередаваемые, незабываемые. Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала всё возможное, добилась максимального результата», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

    В составе сборной России на чемпионат мира «Зенит» представляли вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, нападающий Артем Дзюба. 0

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