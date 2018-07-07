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    Топ-3 игрока, которых нам открыл ЧМ-2018

    Уже в скором будущем эти ребята будут сиять на весь мир

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    Александр Головин
    Александр Головин
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    Перед стартом чемпионата мира редакция LiveSport.Ru составляла рейтинги и списки игроков, на которых стоит обратить внимание на Мундиале. Хвастаемся попаданием в цель.
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    Текущий чемпионат мира в России преподнес много сюрпризов. Это и «командные» сюрпризы, как массовый вылет фаворитов мирового первенства, и личностные, как удачная или неудачная игра отдельных футболистов.

    Как сказано в анонсе, редакция составляла списки потенциальных звезд ЧМ-2018. Некоторые из них оправдали ожидания, а некоторые даже превзошли их.

    3. Александр Головин (Россия)

    Александр Головин
    GettyImages

    Вряд ли кого-нибудь удивит попадание нашего земляка в этот рейтинг. Потому что Саша сейчас показывает добротный футбол.

    Об атакующем полузащитнике ЦСКА всерьез заговорили несколько лет назад. Однако только сейчас стали говорить громко, не стесняясь и в широких кругах.

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    • Саудитам «завалил» штрафной и отдал две голевых, потом показал мастер-класс по технике египтянам, а в 1/8-й после удачной игры хладнокровно реализовал пенальти. Неудивительно, что в последнее время земля полнится слухами о возможном переходе Александра в «Челси».

    Однако у Головина есть и темная сторона. Например, он занимает третью строчку общего рейтинга по нарушениям — 13 фолов за четыре матча можно считать весомым показателем для атакующего игрока.

    2. Такаси Инуи (Япония)

    Такаси Инуи
    GettyImages

    «Реал Бетис» должен получить номинацию самого везучего клуба Испании. Потому что получил качественного японского вингера совершенно бесплатно всего за пару недель до его потрясающего выступления на чемпионате мира в России.

    Такаси Инуи — самый возрастной игрок из этого списка и один из самых возрастных на чемпионате мира вообще. Но даже в своем возрасте он доказал, что зажечь никогда не поздно.

    В группе он провел две потрясные полноценные игры, а против Польши в последнем туре вышел на замену. В матче 1/8-й против Бельгии японский талант основательно припугнул «красных дьяволов», засадив им второй гол.

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    • Всего за время, проведенное в России, Такаси успел отличиться двумя голами и одной желтой карточкой. Это великолепный показатель для игрока, который ни разу не подымался со своими клубами выше средины турнирной таблицы.

    1. Ирвинг Лосано (Мексика)

    Ирвинг Лосано
    GettyImages

    Этого парня мы выбрали в наш предстартовый топ к чемпионату мира одним из первых. Еще до начала мирового первенства было предельно понятно, что молодой мексиканский суперталант зажжет на Мундиале свою звезду. Так и случилось.

    Правда, ярче всего она просияла в самом первом поединке на российской земле. Матч против сборной Германии удался Ирвингу лучше всего и может стать поворотным в карьере Лосано. Его гол в ворота Бундестим стал основанием первой сенсации чемпионата мира.

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    • 22-летний вингер также был основным кузнецом чемпионства «ПСВ» в прошлом сезоне Эредивизи. На счету Чаки 17 голов в 29-ти матчах. Теперь, после вылета его сборной, над ним стали кружить европейские гранды. Так что вряд ли голландские любители футбола в новом сезоне снова увидят Лосано на своих стадионах. 0

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