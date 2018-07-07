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    Россия — Хорватия. Прогноз и ставки на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии
    Прогноз на Россия — Хорватия
    Артем Дзюба
    В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Поединок начнется в 21:00 мск. Прогноз на Россия — Хорватия.
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    Россия

    Сборная России до старта домашнего мундиаля стала объектом для издевок болельщиков, но уже после первых двух матчей все критики замолчали — были повержены Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1). Даже травма Алана Дзагоева не стала большой проблемой, так как на первый план вышел Денис Черышев, а на острие атаки начал сверкать фактурный Артем Дзюба. На двоих им удалось забить уже шесть мячей.

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    • Мини-провалом стала игра с Уругваем (0:3). Звездная атака соперника провела два мяча в ворота Акинфеева, а на 36-й минуте Смольников оставил Россию в меньшинстве. Точку поставил Кавани в конце матча, после чего болельщики с тревогой ждали старта плей-офф, где соперником оказалась грозная Испания.

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    • Однако не так страшен оказался зверь, как о нем рассказывали. Да, испанцы постоянно владели мячом, а на старте поединка вышли вперед благодаря автоголу Игнашевича, но в дальнейшем защитники и Акинфеев справлялись со всеми выпадами «Красной фурии», а счет с пенальти сравнял Дзюба. В серии пенальти Акинфеев отразил два 11-метровых и стал героем поединка, после которого Хорватия уже не кажется непреодолимой преградой.

    Хорватия

    После группового этапа хорватов многие прочат в фавориты турнира, а болельщики «шашечных» вспоминают 1998 год, когда команда дебютировала на мировых первенствах и сходу заняла третье место.

    Подопечные Златко Далича ураганом пронеслись через групповой этап, выиграв все три матча, забив 7 голов и попустив лишь один мяч — с пенальти. Особенно красноречив разгром Аргентины (3:0), который подтверждает высочайший класс этого коллектива.

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    • В 1/8 финала была Дания и тяжелейшая дистанция из двух таймов, двух экстра-таймов и серии пенальти. В первые пять минут соперники обменялись голами, а в самой концовке экстра-таймов хорваты заработали пенальти и могли побеждать, но Шмейхель парировал удар Модрича. Победу пришлось вырывать в серии 11-метровых.

    Прогноз

    В последний раз сборные встречались в товарищеском матче еще в 2015-м году. Тогда хорваты победили со счетом 3:1.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Предпочитающие силовой футбол датчане показали, что забивать хорватам можно. После испанской сенсации у сборной России однозначно появилась уверенность в своих силах, а бояться авторитетов на этом турнире команде Черчесова уже просто нет никакого смысла. При этом хорваты тоже любят атаковать. Дружина Далича еще не покидала поле без гола в России.

    Сложно предсказать итог предстоящей битвы, все может решить один эпизод. Поэтому предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 2,20, так как все предпосылки к этому есть. 0

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    •  1,70
  • Швеция — Англия
  • Завтра в 17:00
    •  3,10
  • Россия — Хорватия
  • Завтра в 21:00
    •  1,68
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    Футбол. Прогноз на Россия — Хорватия. В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Поединок начнется в 21:00 мск.
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