Эрнандес выделил Азара и Лукаку в составе сборной Бельгии

Защитник сборной Францииподелился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира с командой Бельгии.

«Происходит что-то невообразимое. Еще шесть месяцев назад я и представить не мог, что попаду в заявку, а сейчас уже вышел в полуфинал чемпионата мира. Нужно наслаждаться этим по максимуму.

У Бельгии очень хорошая команда, мы это знаем. У них сильные личности, особенно Эден Азар и Ромелу Лукаку. В защите нужно быть очень осторожными, поскольку они очень быстро переходят в атаку. Мы знаем, что нам делать, постараемся быть сконцентрированными. Понимаем, что нам легко не будет, но и сопернику тоже.

Как остановить Азара? Лучшего игрока мира мы уже остановили в 1/8 финала против Аргентины, он даже мяча не коснулся», — приводит слова Эрнандеса L’Equipe. 0