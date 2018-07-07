ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандиньо и Ромелу ЛукакуЛучшая игра ЧМ-2018. Мощь Лукаку эффективнее нырков Неймара
    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 15:05
    • Касаткина вышла в четвертый круг на Уимблдоне
  • 13:28
    • Уткин: Сборная России никогда не станет чемпионом мира
  • 13:23
    • «Реал» составил шорт-лист сменщиков Роналду
  • 12:54
    • Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре из-за угрозы пожара
    Все новости спорта

    Эрнандес выделил Азара и Лукаку в составе сборной Бельгии

    Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Франции Люка Эрнандес поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира с командой Бельгии.

    Люка Эрнандес
    Люка Эрнандес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Происходит что-то невообразимое. Еще шесть месяцев назад я и представить не мог, что попаду в заявку, а сейчас уже вышел в полуфинал чемпионата мира. Нужно наслаждаться этим по максимуму.

    У Бельгии очень хорошая команда, мы это знаем. У них сильные личности, особенно Эден Азар и Ромелу Лукаку. В защите нужно быть очень осторожными, поскольку они очень быстро переходят в атаку. Мы знаем, что нам делать, постараемся быть сконцентрированными. Понимаем, что нам легко не будет, но и сопернику тоже.

    Как остановить Азара? Лучшего игрока мира мы уже остановили в 1/8 финала против Аргентины, он даже мяча не коснулся», — приводит слова Эрнандеса L’Equipe. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал
  • Вчера в 21:36
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Англия
  • 1,95
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанова ждет очередной марафон
  • Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1,79
    •
  • Избежит ли Англия еще одного овертайма?
  • Швеция — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Перебегают ли уставшие англичане мощных шведов?
  • Швеция — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фернандо Муслера Футбол Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфиналРеакция спортивных СМИ на поражение Уругвая в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вчера в 21:360
  • 22:54
    • Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал
  • 14:55
    • Овечкин: Сборной России по силам победить Хорватию
  • 10:07
    • «Аталанте» нужен хавбек «Зенита»
    Неймар Футбол Дневник ЧМ-2018. Вылет Бразилии, юбилейный гол Бельгии и слезы УругваяО главных событиях двадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надежда на Игоря
  • 4,39
    •
  • 15:33
    • Ван Эйтванк переиграла Контавейт и стала соперницей Касаткиной
  • 15:22
    • «Торино» продлил контракт с голкипером
  • 14:41
    • «Реал» назвал сумму, которую готов заплатить за полузащитника «Лацио»
    Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену Роналду Футбол Пять кандидатов на замену РоналдуКто займет место лидера атак «Реала»? 00:340
  • 09:05
    • Котков подписал контракт с «Сан-Хосе»
  • 08:17
    • «Бруклин» обменял Мозгова на Дуайта Ховарда
  • 07:54
    • Бразилия хочет продлить контракт с Тите
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие