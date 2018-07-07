Феллайни: У Франции нет игрока, которого боится Бельгия

Полузащитник сборной Бельгиипрокомментировал победу над Бразилией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Мы сыграли с очень техничной сборной. Бразильцы хорошо контролируют мяч. Сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей командной работе. Каждый игрок внес свой вклад в достижение результата. Мы хорошо обороняемся, бразильцы хорошо атакуют.

Тактику на игру придумал тренер. Думаю, именно благодаря тактике мы достигли такого результата. Мы благодарны в первую очередь тренеру за доверие.

Следующий соперник? В сборной Франции нет конкретного игрока, которого мы боимся. Конечно, у них есть звезды, талантливые и опытные игроки. Но опасна вся команда, а не определенный игрок», — приводит слова Феллайни «Советский спорт».

Бельгия вышла в полуфинал ЧМ-2018 в России и за право сыграть в финале поспорит с Францией, которая накануне обыграла Уругвай (2:0). Встреча состоится в Санкт-Петербурге 10 июля. 0