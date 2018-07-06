ЧМ-2018. Уругвай — Франция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна четвертьфинальный матч ЧМ-2018.

Один из лидеров сборной Уругвая Эдинсон Кавани, который получил травму в матче 1/8 финала с Португалией, остался в запасе на эту игру.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.

Франция: Льорис, Эрнандес, Юмтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — аргентинец Нестор Питана.

Победитель этой пары в полуфинале выйдет на победителя пары Бразилия — Бельгия.

По мнению букмекеров, Франция является фаворитом матча. Коэффициент на ее победу — 2,06, тогда как на успех Уругвая — 4,32. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0