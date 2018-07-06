Ракитич: Надо навязать России свой стиль и сыграть в свой футбол

Полузащитник сборной Хорватиивысказал мнение о предстоящем четвертьфинале чемпионата мира.

Хорватия встретится с Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира (7 июля, Сочи).

«Знаю всех игроков соперника! Нас подробно проинформировали по каждому. Рассказали, как атакуют, как обороняются.

Россия — очень серьезная сборная, которая заслужила выхода в четвертьфинал. Надо навязать свой стиль и сыграть в свой футбол. Это будет непросто, но мы постараемся.

У нас на базе фантастическая атмосфера. Да, мы поем. А если мы выйдем в следующий этап, пригласим всю Хорватию, всех певцов! Всех тех, кто болеет за нашу команду.

У нас замечательная атмосфера в команде. Все игроки друг друга понимают. Мы хотим показать, что 40 дней вместе сделали нас семьей.

Мы единый коллектив, один кулак. Если появится повод еще раз спеть, споем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0