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    Ракитич: Надо навязать России свой стиль и сыграть в свой футбол

    Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич высказал мнение о предстоящем четвертьфинале чемпионата мира.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич
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    Хорватия встретится с Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира (7 июля, Сочи).

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  • 03/07/2018

    • «Знаю всех игроков соперника! Нас подробно проинформировали по каждому. Рассказали, как атакуют, как обороняются.

    Россия — очень серьезная сборная, которая заслужила выхода в четвертьфинал. Надо навязать свой стиль и сыграть в свой футбол. Это будет непросто, но мы постараемся.

    У нас на базе фантастическая атмосфера. Да, мы поем. А если мы выйдем в следующий этап, пригласим всю Хорватию, всех певцов! Всех тех, кто болеет за нашу команду.

    У нас замечательная атмосфера в команде. Все игроки друг друга понимают. Мы хотим показать, что 40 дней вместе сделали нас семьей.

    Мы единый коллектив, один кулак. Если появится повод еще раз спеть, споем», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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