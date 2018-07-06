«Атлетико» согласовал условия контракта с Калиничем

Мадридский «Атлетико» согласовал условия контракта с нападающим, сообщает Sportitalia.

По информации издания, «матрасники» готовы платить 30-летнему футболисту три миллиона евро в год.

Ожидается, что переход Калинича запустит целую цепочку трансферов, ведь из «Атлетико» в «Валенсию» может перейти Кевин Гамейро, а из «Валенсии» в «Милан» — Симоне Дзадза.

Прошлый сезон хорват провел как раз в «Милане», в который перешел из «Фиорентины» за 29 миллионов евро. Впрочем, в 31 матче Серии А он забил всего шесть голов.

Калинич отправился на чемпионат мира в Россию в составе сборной Хорватии, но вскоре был отчислен из-за нежелания выходить на поле со скамейки запасных. 0