Сафонов проиграл суд бывшей жене и должен платить четверть доходов в качестве алиментов

Суд обязал вратаря «Краснодара» и сборной России по футболувыплачивать бывшей жене четверть доходов в качестве алиментов на ребенка, сообщает телеграм‑канал «Мутко против».

Сафонов задолжал алименты с 18 января 2022 года, а получает он в «Краснодаре» порядка 12 миллионов рублей в месяц.

В картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы указано, что Никулинский районный суд вынес решение по спору между бывшими супругами в январе, а в феврале Сафонов подал апелляционную жалобу.

Сафонов первым обратился в суд с требованием получить дочь на воспитание и добиться от экс-жены выплаты алиментов в размере порядка 13 тысяч рублей. Анастасия Казачек подала встречное заявление, суд принял ее сторону.