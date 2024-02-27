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    Сафонов проиграл суд бывшей жене и должен платить четверть доходов в качестве алиментов

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    Суд обязал вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть доходов в качестве алиментов на ребенка, сообщает телеграм‑канал «Мутко против».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сафонов задолжал алименты с 18 января 2022 года, а получает он в «Краснодаре» порядка 12 миллионов рублей в месяц.

    В картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы указано, что Никулинский районный суд вынес решение по спору между бывшими супругами в январе, а в феврале Сафонов подал апелляционную жалобу.

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    • Сафонов первым обратился в суд с требованием получить дочь на воспитание и добиться от экс-жены выплаты алиментов в размере порядка 13 тысяч рублей. Анастасия Казачек подала встречное заявление, суд принял ее сторону.

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