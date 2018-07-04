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    Ребич: Верю, что Хорватия на ЧМ-2018 возьмет, как минимум, бронзу

    Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором его команда сыграет с Россией.

    Анте Ребич
    Анте Ребич
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    Сборная Хорватии заняла первую позицию в группе D, в 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время — 1:1).

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    • «Сборная России показала хороший футбол как на групповой стадии, так и в матче с испанцами.

    Это очень сильная команда, к тому же она играет дома, это будет большим плюсом для россиян. Однако мы фокусируемся прежде всего на нашей команде и наших сильных сторонах.

    Повторить успех команды в 1998 году и взять бронзу? Тот чемпионат смотрела вся моя семья, я помню, как она отмечала успех, и горжусь этим.

    Конечно, 20 лет назад и сейчас команды показывают разный футбол, но тогда это был фантастический результат для сборной Хорватии.

    Я верю, что наша команда на этом чемпионате сделает как минимум то же самое», — цитирует ТАСС Ребича.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Четвертьфинальную встречу ЧМ-2018 с командой России сборная Хорватии проведет 7 июля в Сочи, матч начнется в 21:00 мск.

    Россияне в группе А стали вторыми, а в 1/8 финала в серии пенальти обыграла испанцев. 0

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