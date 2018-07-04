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    Компани: Для нынешней сборной Бельгии наступает один из важнейших моментов в истории

    Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Японии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Бельгии Венсан Компани заявил, что матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии будет одним из самых важных в карьере игроков.

    Венсан Компани
    Венсан Компани
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    Встреча между сборными Бельгии и Бразилии пройдет 6 июля в Казани.

    «Для нынешнего поколения сборной Бельгии сейчас наступает, возможно, один из важнейших моментов в истории.

    Мы должны использовать и задействовать все наши сильные стороны в матче против столь сильного соперника.

    У них 80-процентное владение мячом, но при этом они не будут паниковать если этого владения у них не будет.

    Бразилия — одна из лучших футбольных команд в мире, которая обладает игроками с лучшим индивидуальным мастерством, сборная Бельгии с нетерпением ждет этого матча.

    Мы прекрасно знали, что если займем первое место в группе, то нас ожидает более сложный путь к титулу.

    Если говорить честно, то я бы предпочел встретиться с бразильцами в финале, но что есть, то есть.

    Пускай этот четвертьфинальный матч будет для нас своеобразным финалом, но не последним матчем на мировом первенстве», — цитирует ТАСС Компани.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, что в 1/8 финала бельгийцы одержали волевую победу на Японией со счетом 3:2, уступая по ходу матча два мяча.

    «Матч против Японии уже в прошлом. Теперь мы полностью сконцентрированы на игре против бразильцев.

    Единственное, что хотелось бы сказать, так это отдать должное Маруану Феллайни и Насеру Шадли. Они невероятно перевернули матч», — заключил футболист. 0

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