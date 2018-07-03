Сборная Хорватии хочет выиграть чемпионат мира, заявил Вида

Домагой Вида
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Матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи, начало в 21:00 (мск).
«Перед чемпионатом мира я говорил с журналистами и сказал, что мы можем дойти до 1/4 финала. Мы заключили с журналистами некоторое пари, теперь мы тут и хотим завоевать золотые медали.
Мы прекрасно чувствуем поддержку наших болельщиков и хотим порадовать их. Мы хорошо сыграли в квалификации, неплохо выступаем на самом турнире.
Мы чувствуем в себе силы для того, чтобы совершить что-то великое», — передает слова Виды Sport24. 0