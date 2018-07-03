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    Куртуа: Бразилия не упускает свои шансы

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    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Японией (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2018 и предстоящий матч четвертьфинала с Бразилией.

    Тибо Куртуа
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    «Было ли сложно терпеть в матче с Японией? Ну, я этому хорошо научился в "Атлетико". Япония — хорошая команда, они хорошо организованы с тактической точки зрения. У нас не получалось найти свободное пространство. Внезапно мы пропустили два гола, и все стало очень сложно. К счастью, с долей удачи мы забили мяч. Мы верили в победу. В эпизоде с третьим голом увидел бегущего Де Брейне, и отдал ему мяч. Я подумал, что это будет. Так и вышло.

    Бразилия не упускает свои шансы, у них великолепная команда. Но в футболе бывают невероятные вещи. Посмотрите, как с нами сыграла Япония. Все возможно. Да, они немного больше фавориты, чем мы. Но мы сделаем все, чтобы победить», — цитирует голкипера «Спорт-Экспресс».

    Матч Бельгия — Бразилия пройдет 6 июля в Казани. Начало — в 21:00. 0

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