Куртуа: Бразилия не упускает свои шансы

Вратарь сборнойпрокомментировал победу над(3:2) в 1/8 финала ЧМ-2018 и предстоящий матч четвертьфинала с

«Было ли сложно терпеть в матче с Японией? Ну, я этому хорошо научился в "Атлетико". Япония — хорошая команда, они хорошо организованы с тактической точки зрения. У нас не получалось найти свободное пространство. Внезапно мы пропустили два гола, и все стало очень сложно. К счастью, с долей удачи мы забили мяч. Мы верили в победу. В эпизоде с третьим голом увидел бегущего Де Брейне, и отдал ему мяч. Я подумал, что это будет. Так и вышло.

Бразилия не упускает свои шансы, у них великолепная команда. Но в футболе бывают невероятные вещи. Посмотрите, как с нами сыграла Япония. Все возможно. Да, они немного больше фавориты, чем мы. Но мы сделаем все, чтобы победить», — цитирует голкипера «Спорт-Экспресс».

Матч Бельгия — Бразилия пройдет 6 июля в Казани. Начало — в 21:00. 0