Черышев: Самое главное, что сборная России идет дальше

Полузащитник сборнойподелился эмоциями после победы над национальной командойв матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Потихонечку осознаём, что произошло. Думаю, вся страна заслужила этот праздник своими переживаниями за нас.

Я всегда готов начинать матч как в старте, так и среди запасных. Станислав Саламович разговаривает со мной, знает, что для меня остаться на скамейке не проблема, не будет никаких обид. Постарался выйти и помогать команде выполнять её работу. Конечно, больше приходилось обороняться. У меня не получалось выбегать на контратаках, но самое главное, что мы идём дальше.

Им было тяжело пройти нашу оборону. Думаю, мы грамотно сыграли у своих ворот сегодня. Каждый играет как умеет. Дзюба забил хороший гол. Так вышло, что по пенальти мы выиграли — очень довольны.

В серии пенальти после своей попытки я радовался тому, что забил сам. И был уверен, что Игорь возьмёт следующий удар. Мы сами определились, кто будет бить.

Конечно, матч 1/8 на чемпионате мира из разряда тех, которые не случаются постоянно. Очень важная встреча. Надеемся, что следующая встреча тоже сложится удачно», — передает слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, матч между сборными России и Испании прошел 1 июля в Москве и завершился победой россиян в серии пенальти. В основное время голами отметились Артем Дзюба, который реализовал пенальти, и Сергей Игнашевич, который забил мяч в собственные ворота. 0