Ширер считает, что сборная Россия заслужила выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Бывший нападающий сборнойпрокомментировал победу национальной команды России над Испанией (1:1, по пенальти — 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

«Это удивительная история сборной России от её самого первого матча до выхода в 1/4 финала. Команда прошла через сложный путь на ЧМ-2018, победив очень хорошую сборную Испании. Россияне оборонялись невероятно здорово весь матч, а затем справились с нервами в серии пенальти. Молодцы!

Когда мы приехали в Россию примерно три недели назад, всё, что мы слышали об этой сборной перед турниром, — это негатив. Говорили, что главный тренер не должен возглавлять команду. Россияне волновались за то, что команда безнадёжна и может опозориться. А теперь посмотрите, где эта команда! Они только что обыграли Испанию — сборную с невероятно успешными и опытными игроками.

У сборной России был план на игру, и он сработал великолепно. Их победа, может быть, и не выглядит красивой, потому что пришлось много сидеть в обороне и ждать, но команда должна гордиться тем, чего она добилась. Россия заслужила выход в четвертьфинал. И не важно, сделала она это красиво или нет», — сказал Ширер в эфире BBC.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет против сборной Хорватии, которая по пенальти переиграла команду Дании. Встреча пройдет 7 июня в Сочи. 0