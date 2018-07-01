Глушаков: Счет в матче Уругвай — Россия закономерен

Полузащитникпрокомментировал выступлениена групповом этапе домашнего чемпионата мира.

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«Ребята — молодцы, выиграли два матча, порадовали болельщиков. Сборная Уругвая — серьезный соперник, посильнее Египта и Саудовской Аравии. Чтобы занять первое место в группе, надо было, чтобы к нам еще сборная Панамы попала в квартет. Тогда бы мы точно выиграли три игры из трех.

Результат матча с Уругваем закономерен, цифры на табло. Наши ребята старались, но соперник обладает очень хорошим подбором игроков, у Уругвая отличные исполнители впереди. Поэтому счет закономерен», — заявил Глушаков в интервью «Газете.Ru».

Уже сегодня сборная России встретится с Испанией на «Лужниках» в рамках 1/8 финала мундиаля. Начало — в 17:00 мск. 0