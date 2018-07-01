ЧМ-2018. Испания — Россия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 1/8 финала плей-офф ЧМ-2018.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Сильва, Иско, Асенсио, Коста.

Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков, Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Встреча пройдет в Москве на «Лужниках» и начнется в 17:00. Главный арбитр матча — Бьорн Куйперс из Нидерландов.

Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Испании. Коэффициент на ее триумф — 1,57. Победа России оценивается в среднем в 6,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0