Испания — Россия. Прогноз и ставки на тотал матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля

В воскресенье, 1 июля, в Москве на «Лужниках» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Испании и России. Поединок начнется в 17:00 мск. Прогноз на Испания — Россия. Прогноз на Испания — Россия.

Испания

На ЧМ в России команда стартовала с очень яркого поединка против португальцев (3:3), в котором веское слово в ответ испанским мастерам бросил Криштиану Роналду. Далее с огромным трудом подопечные Йерро сломили сопротивление вязкого и упертого Ирана (1:0). При этом азиатский «автобус» стал настоящей проблемой для фаворита, которую каким-то чудом удалось решить.

В последнем туре был довольно опасный, учитывая турнирные расклады, матч с Марокко. Вылет в итоге испанцам не грозил, но спасти ничью команде удалось только на последних минутах благодаря голу Аспаса. Главное — марокканцы напомнили, что на контратаках можно играть и добиваться результата даже против топ-коллективов.

Сборная Испании — одна из самых забивных в мире. В отборочном цикле Диего Коста и компания забили в среднем 3.6 гола за игру. Конечно, на чемпионате мира данный показатель будет ниже, но факт остается фактом: команда не уходит с поля без гола с 2016 года.

У Косты, кстати, три забитых мяча и статус лучшего бомбардира команды на первенстве в России. Больше только у Криштиану Роналду (4), Ромелу Лукаку (4) и Гарри Кейна (5).

Россия

Подопечные Станислава Черчесова в поединках с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) комбинировали, били поворотам и вообще хладнокровно пользовались практически каждой своей возможность, заслужив уважение болельщиков и экспертов. Выбыл Алан Дзагоев — на первый план вышел Денис Черышев, который повел команду за собой, хотя мог вовсе просидеть весь турнир на скамейке запасных.

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Все было хорошо до матча с Уругваем (0:3). Успокаивает лишь тот факт, что участие в поединке не принимали некоторые ключевые фигуры команды, в числе которых Александр Головин, да и остаться в меньшинстве на 36-й минуте против Суареса и Кавани — то еще «удовольствие».

Нет смысла критиковать команду за дальнейшее развитие событий. Более того, в меньшинстве россияне пропустили всего один мяч. Больше настораживает старт игры и то, как легко уругвайцы проводили острейшие контратаки.

Как будут справляться с испанскими кружевами на флангах Самедов и Фернандес, учитывая их любовь подключаться к атаке? Смогут ли испанцы закрыть Головина и перекрыть кислород Дзюбе/Смолову, да и тому же Черышеву/Дзагоеву? Вопросов очень много, впереди Россию ждет матч, который даст ответы на все вопросы по команде, которую создал Черчесов.

Прогноз

В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2017-м году, тогда была зафиксирована ничья — 3:3. Всего на счету испанцев три победы при двух ничьих, а Россия пока не обыгрывала «Красную фурию».

Остается надеяться, что российская атака сможет поймать испанцев на ошибке или просто переиграть испанскую защиту. Вероятность не самая низкая, ведь ошибки сопровождают Пике и его коллег постоянно. В чем мы не сомневаемся — Испания забьет, а без чудесных преобразований с российской стороны может сделать это и несколько раз. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Испании больше 1,5 гола за 1,87. 0