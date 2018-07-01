ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мсси сокрушен ФранциейДневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетом ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1 Килиан Мбаппе Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
    Короче, ЧМ. 30 июня и 1 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:55
    • Дубль Кавани вывел Уругвай в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 18:54
    • Сборная Франции выбила Аргентину с ЧМ-2018, Мбаппе оформил дубль
  • 20:45
    • РФС опроверг информацию об использовании Черышевым гормона роста
  • 20:03
    • Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины
  • 19:49
    • Мбаппе: Не сравнивайте меня с Пеле, он — это другой уровень
  • 18:41
    • Сильва: Играть против России не менее трудно, чем со сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Испания огорчит Акинфеева

    Испания — Россия. Прогноз и ставки на тотал матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная России Футбол России
    Прогноз на Испания — Россия
    Диего Коста
    В воскресенье, 1 июля, в Москве на «Лужниках» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Испании и России. Поединок начнется в 17:00 мск. Прогноз на Испания — Россия. Прогноз на Испания — Россия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Испания

    На ЧМ в России команда стартовала с очень яркого поединка против португальцев (3:3), в котором веское слово в ответ испанским мастерам бросил Криштиану Роналду. Далее с огромным трудом подопечные Йерро сломили сопротивление вязкого и упертого Ирана (1:0). При этом азиатский «автобус» стал настоящей проблемой для фаворита, которую каким-то чудом удалось решить.

    В последнем туре был довольно опасный, учитывая турнирные расклады, матч с Марокко. Вылет в итоге испанцам не грозил, но спасти ничью команде удалось только на последних минутах благодаря голу Аспаса. Главное — марокканцы напомнили, что на контратаках можно играть и добиваться результата даже против топ-коллективов.

    Сборная Испании — одна из самых забивных в мире. В отборочном цикле Диего Коста и компания забили в среднем 3.6 гола за игру. Конечно, на чемпионате мира данный показатель будет ниже, но факт остается фактом: команда не уходит с поля без гола с 2016 года.

  • С мыслью о реванше за Евро-2008. Россияне опасаются, но не боятся испанцев
  • Подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу 1/8 финала ЧМ-2018
  • 29/06/2018

    • У Косты, кстати, три забитых мяча и статус лучшего бомбардира команды на первенстве в России. Больше только у Криштиану Роналду (4), Ромелу Лукаку (4) и Гарри Кейна (5).

    Россия

    Подопечные Станислава Черчесова в поединках с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) комбинировали, били поворотам и вообще хладнокровно пользовались практически каждой своей возможность, заслужив уважение болельщиков и экспертов. Выбыл Алан Дзагоев — на первый план вышел Денис Черышев, который повел команду за собой, хотя мог вовсе просидеть весь турнир на скамейке запасных.

    Все прогнозы на футбол

    Все было хорошо до матча с Уругваем (0:3). Успокаивает лишь тот факт, что участие в поединке не принимали некоторые ключевые фигуры команды, в числе которых Александр Головин, да и остаться в меньшинстве на 36-й минуте против Суареса и Кавани — то еще «удовольствие».

    Нет смысла критиковать команду за дальнейшее развитие событий. Более того, в меньшинстве россияне пропустили всего один мяч. Больше настораживает старт игры и то, как легко уругвайцы проводили острейшие контратаки.

    Как будут справляться с испанскими кружевами на флангах Самедов и Фернандес, учитывая их любовь подключаться к атаке? Смогут ли испанцы закрыть Головина и перекрыть кислород Дзюбе/Смолову, да и тому же Черышеву/Дзагоеву? Вопросов очень много, впереди Россию ждет матч, который даст ответы на все вопросы по команде, которую создал Черчесов.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2017-м году, тогда была зафиксирована ничья — 3:3. Всего на счету испанцев три победы при двух ничьих, а Россия пока не обыгрывала «Красную фурию».

    Остается надеяться, что российская атака сможет поймать испанцев на ошибке или просто переиграть испанскую защиту. Вероятность не самая низкая, ведь ошибки сопровождают Пике и его коллег постоянно. В чем мы не сомневаемся — Испания забьет, а без чудесных преобразований с российской стороны может сделать это и несколько раз. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Испании больше 1,5 гола за 1,87. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,70
  • Спартак — Авангард Курск
  • Сегодня в 10:00
    •  2,01
  • Испания — Россия
  • Сегодня в 17:00
    •  1,91
  • Хорватия — Дания
  • Сегодня в 21:00
    •  1,85
  • Хорватия — Дания
  • Сегодня в 21:00
    •  1,67
  • Ванкувер — Колорадо
  • Завтра в 02:00
    •  2,04
  • Бразилия — Мексика
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Самое популярное
    Бразилия становится сильнее
  • Бразилия набирает форму по пути к победе на ЧМ-2018
    • 17:25 28/06/2018     Хорватия добыла максимум очков в групповом этапе
  • Хорватия выглядит лучшей сборной ЧМ-2018
    • 17:44 27/06/2018     Килиан Мбаппе
  • Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
    • Вчера в 21:29
    Футбол. Прогноз на Испания — Россия. В воскресенье, 1 июля, в Москве на «Лужниках» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Испании и России. Поединок начнется в 17:00 мск. Прогноз на Испания — Россия.
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3Сборные Франции и Аргентины устроили боевой поединок в первом матче плей-офф на чемпионате мира. Фотогалерея Вчера в 18:49
  • 18:32
    • Йерро: Надо найти слабости сборной России и бить по ним
  • 17:11
    • Дешам стал рекордсменом сборной Франции
  • 15:45
    • Черчесов сравнил матч против Испании с диктантом
    Денис Черышев забил три важных мяча для сборной России Футбол Топ-5 открытий ЧМ-2018 по итогам группового этапаКто отметился прорывом после первого раунда чемпионата мира? Вчера в 18:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Дешама и Сампаоли
  • 3,06
    •
  • 23:58
    • Пике получил повреждение за день до матча против России
  • 23:55
    • Футболист сборной Марокко стал участником ДТП со смертельным исходом
  • 23:47
    • Ланг: Швейцария хорошо готова к раунду плей-офф
    Сенегал на первом в истории чемпионате мира 2002 года Футбол Кто к нам с мячом придет? СенегалСиссе и Камара, Диуф и Диоп, золотое поколение 2000-х и сенсация чемпионата мира 2002. История сборной Сенегала на чемпионатах мира по футболу Вчера в 14:040
  • 15:32
    • Буффон трогательно попрощался с «Ювентусом»
  • 14:02
    • Игроки сборной России перед матчем с Испанией обратились к болельщикам
  • 23:40
    • Матюиди назвал Мбаппе гением
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие