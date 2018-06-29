С мыслью о реванше за Евро-2008. Россияне опасаются, но не боятся испанцев

Сборная России завершила групповой этап домашнего чемпионата мира 25 июня поражением от Уругвая со счетом 0:3. Несмотря на неутешительный результат, подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в группе A и впервые в своей истории вышли в плей-офф мирового первенства.

Следующим соперником российской команды станет сборная Испании, которая, несмотря на смену тренеру, является одним из главных претендентов на победу на мундиале. Предлагаем узнать, как россияне готовятся к важной встрече.

Возвращение из Самары

Сборная России вернулась из Самары на УТЦ «Новогорск» уже 26 июня, где провела вечернюю тренировку, частично открытую для СМИ.

Журналисты сразу же обратили внимание, что занятие пропустил полузащитник Александр Ерохин, у которого наблюдались проблемы со стопой.

В то же время приятной новостью стало возвращение в строй Алана Дзагоева, который пусть и с некоторыми ограничениями, но все же вернулся к тренировкам в общей группе, пропустив игры с Египтом и Уругваем.

Далер Кузяев во время общения с прессой признался, что нормально воспринял тот факт, что команда вышла в 1/8 финала на Испанию.

Далер Кузяев Полузащитник сборной России Узнали об этом уже по прилету в Москву. Нормально отреагировали. Испания и Португалия — одинаково серьезные соперники. С каждой командой было бы непросто. Это команда, которая умеет и любит владеть мячом. С техникой у них полный порядок. Пока подробно соперника не изучали — на днях начнем. Конечно, опасаюсь сборную Испании, как и любого другого соперника. Все-таки мы на чемпионате мира, и нам будет противостоять очень серьезная команда. Будем готовиться со всей ответственностью и покажем в матче, на что способны. Могу сказать, что от матча с Уругваем мы отошли. Все-таки цель на групповой этап выполнена. Конечно, нужно проанализировать ошибки, но времени расстраиваться у нас нет. Не стоит думать о произошедшем в негативном ключе. А моральное состояние на хорошем уровне.

А вот защитник Илья Кутепов был не столь оптимистичен в вопросе предстоящего соперничества с испанцами.

Илья Кутепов Защитник сборной России Никакое поражение не может добавить положительных эмоций. Не то чтобы матч не имел для нас никакого значения — все мы хотели занять первое место в группе. Но Уругвай — команда высокого класса, с которой было очень сложно играть в меньшинстве. Не могу сказать, что это поражение окунуло нас в негатив, но и пренебрежительно его никто не воспринял. Мы — профессионалы, все правильно оцениваем. Впереди у нас очень важный матч. Пока сложно сказать, так как только успели отойти от матча с Уругваем. Что ж, 1 июля мы увидим, готовы мы или нет.

Возвращение Дзагоева в общую группу

Королевская поддержка

27 июня футболисты сборной России провели дневную тренировку, которую пропустил Александр Ерохин.

В этот раз на общение со СМИ отправили Владимира Граната и Сергея Игнашевича. Защитник «Рубина» рассказал о том, насколько для команды важна поддержка болельщиков.

Владимир Гранат Защитник сборной России Нужно внимательно и сконцентрировано сыграть весь матч против Испании. Самоотдача и дисциплина — вот самое главное. Они все опасны. Сильные полузащитники, нападающие и не стоит забывать о защитниках, которые здорово играют на стандартах. Болельщики — наш 12-й игрок, нам нужна их поддержка.

Представитель ЦСКА заявил, что не ждет серьезных провокаций от испанцев, поскольку на чемпионате мира действует система VAR.

Сергей Игнашевич Защитник сборной России Провокаций станет гораздо меньше, сейчас есть VAR, футболисты стали аккуратнее играть — не только защитники, но и нападающие. Постараемся использовать слабости испанцев, если, конечно, найдем их. Наша задача хорошо подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей и даже чуть больше. Недочеты, которые были на групповом этапе, у Испании проявлялись. Они играют высоко и оставляют много свободных зон. Надеемся, что не только марокканцы с иранцами, но и мы ими воспользуемся.

Уже под конец дня стало известно, что 1 июля в Москву прибудет король Испании Филипп VI, который посетит «Лужники» и поддержит национальную команду. А вот президент РФ Владимир Путин долго думал, но все же не нашел времени в своем графике для визита на стадион в день матча.

Визит Хиддинка и невезучая форма

На следующий день тренировку сборной России посетил ее бывший главный тренер Гус Хиддинк, под руководством которого россияне завоевали бронзу на Евро-2008.

Десять лет назад сборная России дошла до полуфинала, где проиграла… команде Испании. Голландский специалист не мог обойти этот факт стороной.

Гус Хиддинк Голландский тренер Да, теперь настал час Испании, одной из сильнейших европейских сборных. На Евро-2008, когда я тренировал сборную России, мы дважды встречались с этой командой: на групповом этапе и в полуфинале. Оба матча мы проиграли, и воскресная встреча — отличная возможность взять реванш за те поражения. Надеюсь, что ребята сделают это, хотя и будет очень сложно. В наши дни дух команды, а также поддержка болельщиков принимающей страны играют важнейшую роль, поэтому почему бы не сотворить сенсацию? У сборной очень опытный тренер, у которого, безусловно, будет свой план на игру, и не один. Футболисты сделали то, чего сборной не удавалось давно. Люди на улицах счастливы, а имидж российского футбола и страны в целом вырос. Что они должны делать дальше? Безусловно, выполнить установку тренера на игру, которую он дает им на тактических занятиях. Пусть наслаждаются моментом, потому что играть в плей-офф чемпионатов Европы и мира получается далеко не каждый день. Я думал, что в матче с Египтом сборная покажет закрытый оборонительный футбол, но ребята много атаковали и получали удовольствие от игры, и это очень важно.

К слову, визиту Хиддинка очень обрадовался Станислав Черчесов, который уверенно общался с голландцем на немецком языке, а также на некоторое время стал его переводчиком.

Хиддинк в гостях у сборной

В этот же день стало известно, что в матче против Испании сборная России сыграет в белой форме, в которой она потерпела поражение от уругвайцев.

Ерохин вновь в общей группе

29 июля приятной новостью стало возвращение в строй Александра Ерохина, восстановившегося после повреждения. На командном построении футболисты даже поздравили его с возобновлением тренировок.

Александр Ерохин Полузащитник сборной России Пропустил пару дней, накануне тренировался индивидуально в тренажерке, теперь в общей группе. Было повреждение, которое не позволял быть полностью готовым. Сейчас готовлюсь. Изучаем соперника, готовимся. Есть наработки. Волнение? Как обычно, немного есть, но ничего необычного. Какие эмоции вызывает Испания? Точно не страх. Уже недавно встречались с испанцами в товарищеском матче. Готовимся с уверенностью в собственных силах.

С журналистами также пообщался Артем Дзюба, который заявил, что мечтает о чуде в матче с испанцами.

Артем Дзюба Нападающий сборной России Не могу сказать, что нас хвалят. Выполнили задачу-минимум. Трудно сказать, что нас хвалят. Понятно, что обстановка стала лучше, это не может не радовать. Сделали скачок в игре и результате. Много болельщиков по всей стране ощутили праздник футбола. Даже те, кто не следил за игрой раньше. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна. Сказать, что испанцы уязвимы... да нет, Испания остается топ-командой. С защитой «Реала» и «Барселоны». Это говорит о многом. Все, что было в группе, осталось в группе. В плей-офф нет права на ошибку, и Испания будет намного агрессивнее и собраннее. Но мы все равно будем искать слабые стороны. Знаем, что нужно в этой игре. Запасемся терпением и старанием. Будем искать свои шансы и постараемся использовать все шансы. Надо быть единым целым, чтобы никто не выпал. В этом ключ успеха. Но Испания – фаворит.

За два дня до матча с Испанией в строю находятся все игроки сборной России, что добавляет оптимизма. Теперь главное – получить должный настрой и верить в собственные силы! 0