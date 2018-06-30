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    «Спартак» обыграл «Ротор»

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    Московский «Спартак» в контрольном матче обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0.

    «Спартак»
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    Счет в первом тайме открыл нападающий Зе Луиш, нанесший на 12-й минуте удар из центра штрафной площади.

    Во второй половине встречи голом отметился хавбек Зелимхан Бакаев, точно пробивший в дальний угол из штрафной площади на 72-й минуте.

    Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд в новом сезоне. Ранее «Спартак» победил «Чертаново» (3:0), «Динамо» из Санкт-Петербурга (2:0) и «Строгино» (2:1).

    1 июля «Спартак» проведёт в Москве контрольный матч с курским «Авангардом», а 6 июля отправится на сбор в Австрию. Там красно-белые сыграют шесть игр.

    10 июля столичная команда встретится с хорватской «Риекой», 11 июля — с чешским «Словацко», 15 июля — с сербским «Пролетером», 16 июля — со словенским «Рударом», 20 июля — с турецким «Трабзонспором», 21 июля — с израильским «Ашдодом».

    Товарищеский матч
    «Спартак» (Москва) — «Ротор» (Волгоград)- 2:0 (1:0)
    Голы: Зе Луиш, 12 (1:0). Бакаев, 72 (2:0)«Спартак»: Ребров (Терешкин, 65), Ещенко (Тигиев, 46), Жиго (Миронов, 46), Петкович (Лихачев, 46), Мельгарехо (Комбаров, 46), Ломовицкий (Бакаев, 46), Фернанду (Мамин, 46), Глушаков (Игнатов, 46), Зе Луиш (Пантелеев, 46), Полубояринов (Еременко, 46), Педро Роша (Нимели, 46)«Ротор»: Фильцов, Маляров (Пискунов, 46), Эдиев, Байрыев (Васильев, 46), Щербаков, Коротаев, Якуба (Султонов, 65), Николаев (Янушковский, 65), Друзин, Завезен (Садыхов, 65), Мязин (Абдулавов, 65)Предупреждения: Васильев, 75. Янушковский, 79. Еременко, 87
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