«Спартак» обыграл «Ротор»

Московский «Спартак» в контрольном матче обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 2:0.

Счет в первом тайме открыл нападающий Зе Луиш, нанесший на 12-й минуте удар из центра штрафной площади.

Во второй половине встречи голом отметился хавбек Зелимхан Бакаев, точно пробивший в дальний угол из штрафной площади на 72-й минуте.

Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд в новом сезоне. Ранее «Спартак» победил «Чертаново» (3:0), «Динамо» из Санкт-Петербурга (2:0) и «Строгино» (2:1).

1 июля «Спартак» проведёт в Москве контрольный матч с курским «Авангардом», а 6 июля отправится на сбор в Австрию. Там красно-белые сыграют шесть игр.

10 июля столичная команда встретится с хорватской «Риекой», 11 июля — с чешским «Словацко», 15 июля — с сербским «Пролетером», 16 июля — со словенским «Рударом», 20 июля — с турецким «Трабзонспором», 21 июля — с израильским «Ашдодом».