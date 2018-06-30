Гризманн: Мы можем победить любую сборную

Нападающий сборной Франциивысказался о победе над командой Аргентины (4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Это был отличный по накалу матч для тех, кто находился на стадионе или смотрел футбол по телевизору. Мы показали хороший футбол и продемонстрировали свой характер, что помогло нам выйти в следующий круг.

Мы показывали все свои лучшие качества на протяжении всего турнира, но в этом матче все было еще лучше. Если мы будем играть в такой же футбол в следующих матчах, то, несомненно, у нас есть все шансы на победу в турнире.

Но следующие матчи будут также очень сложными. Мы уверены в себе и показали свою мощь, поэтому можно сказать, что у нас собралась отличная команда.

Мбаппе сегодня сыграл отлично, забил два мяча. Мы можем победить любую сборную вне зависимости от тактики или каких-то других моментов», — приводит слова Гризманна Sport24. 0