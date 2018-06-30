ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
  • 18:54
    • Сборная Франции выбила Аргентину с ЧМ-2018, Мбаппе оформил дубль
  • 22:55
    • Дубль Кавани вывел Уругвай в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 20:45
    • РФС опроверг информацию об использовании Черышевым гормона роста
  • 20:03
    • Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины
  • 19:49
    • Мбаппе: Не сравнивайте меня с Пеле, он — это другой уровень
    Все новости спорта

    Гризманн: Мы можем победить любую сборную

    Сборная Франции Футбол Франции Сборная Аргентины Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о победе над командой Аргентины (4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Это был отличный по накалу матч для тех, кто находился на стадионе или смотрел футбол по телевизору. Мы показали хороший футбол и продемонстрировали свой характер, что помогло нам выйти в следующий круг.

    Мы показывали все свои лучшие качества на протяжении всего турнира, но в этом матче все было еще лучше. Если мы будем играть в такой же футбол в следующих матчах, то, несомненно, у нас есть все шансы на победу в турнире.

  • Сборная Франции выбила Аргентину с ЧМ-2018, Мбаппе оформил дубль
  • Читайте по теме

    • Но следующие матчи будут также очень сложными. Мы уверены в себе и показали свою мощь, поэтому можно сказать, что у нас собралась отличная команда.

    Мбаппе сегодня сыграл отлично, забил два мяча. Мы можем победить любую сборную вне зависимости от тактики или каких-то других моментов», — приводит слова Гризманна Sport24. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Разочаровали публику. Дания и Франция отметились первой нулевой ничьей
  • 26/06/2018 в 21:31
    •
  • Прогноз
  • Хорватия — Дания
  • 1,91
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атланта Юнайтед» продлит серию поражений «львов»
  • «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
  • «Красно-белые» продлят серию поражений «Авангарда»
  • «Спартак» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Испанцы воспользуются амбициями команды Черчесова
  • Испания — Россия. Прогноз и ставки
  • 2,01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сенегал на первом в истории чемпионате мира 2002 года Футбол Кто к нам с мячом придет? СенегалСиссе и Камара, Диуф и Диоп, золотое поколение 2000-х и сенсация чемпионата мира 2002. История сборной Сенегала на чемпионатах мира по футболу 14:040
  • 17:59
    • Плетикоса: У России нет повода бояться Испанию
  • 17:11
    • Дешам стал рекордсменом сборной Франции
  • 15:45
    • Черчесов сравнил матч против Испании с диктантом
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018 22:16
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Дешама и Сампаоли
  • 3,06
    •
  • 23:40
    • Матюиди назвал Мбаппе гением
  • 23:34
    • Джуру: Матч со Швецией — это новый шанс для Швейцарии
  • 23:21
    • Кавани получил травму в матче с Португалией
    Марио Фернандес Футбол ЧМ-2018. Сборная группового этапаФернандес, Головин, Роналду и другие — в сборной лучших игроков групповой стадии чемпионата мира 13:400
  • 15:32
    • Буффон трогательно попрощался с «Ювентусом»
  • 14:02
    • Игроки сборной России перед матчем с Испанией обратились к болельщикам
  • 12:17
    • Зеппельт анонсировал фильм о допинге в бразильском футболе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие