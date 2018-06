Игрок сборной России включен в символическую команду группового этапа ЧМ-2018

Полузащитник сборнойи московскоговошел в состав символической сборной по итогам группового этапа ЧМ-2018, сообщает статистический портал Who Scored.

Головин отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в двух матчах группового этапа (против Саудовской Аравии и Египта). Его средняя оценка за матч — 8,3.

Также в символическую сборную версии WhoScored попали: вратарь — Чо Хён У (Южная Корея), защитники — Микаэль Лустиг (Швеция), Йерри Мина (Колумбия), Хосе Хименес (Уругвай), Иван Стринич (Хорватия), полузащитники — Кевин Триппьер (Англия), Коутиньо (Бразилия), Неймар (Бразилия), нападающие — Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Top rated players aged 23 and under at the #WorldCup

🥇Y. Mina -- 8.41 #COL

🥈J. Gimenez -- 8.37 #URU

🥉A. Golovin -- 8.26 #RUShttps://t.co/BINmTx7nUa pic.twitter.com/XmmnvSlgt8