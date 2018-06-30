Фред: Матич будет отличным партнером по «МЮ»

Полузащитник сборной Бразилиипрокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед».

После матча с Сербией на ЧМ-2018 бразилец встретился с будущим одноклубником Неманьей Матичем.

«Было приятно пообщаться с Матичем, он поздравил меня с переходом в великий клуб "Манчестер Юнайтед". Мы обменялись футболками. Неманья будет отличным товарищем по команде.

Это большие перемены, но они еще не завершены. Еще ничего не утряслось, потому что сейчас я сконцентрирован на чемпионате мира.

Не думаю об этом часто, но "МЮ" — большой клуб в Европе, один из величайших, так что я очень счастлив», — цитирует бразильца Goal.com.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатил за Фреда 60 миллионов евро. 0