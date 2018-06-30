Роберто Карлос: Бразилия может выиграть ЧМ-2018

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилиисчитает, что национальная команда его страны выиграет ЧМ-2018.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала, заняв первое место в своей группе. Южноамериканцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1), а затем обыграли костариканцев (2:0) и сербов (2:0).

«У Бразилии хорошая команда, мы можем еще раз выиграть чемпионат мира. Неймар прибавляет от матча к матчу, он очень важный игрок для команды на этом чемпионате.

Также я выделил бы Филиппе Коутинью, он показывает сильную игру и в "Барселоне", и в сборной», — цитирует Карлоса ТАСС.

Напомним, за место в четвертьфинале они поспорят с командой Мексики. Игра состоится 2 июля в Самаре. 0