Исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ на сезон 2018/19

В Москве прошло заседание исполкома РФС, на котором были утверждены календарь и регламент РФПЛ на сезон 2018/19, информирует «Спорт-Экспресс».

Также была утверждена дата Суперкубка, в котором сыграют чемпион «Локомотив» и вице-чемпион ЦСКА, занявший место прекратившего существование обладателя Кубка России «Тосно».

Матч за Суперкубок пройдет 27 июля. Первый тур чемпионата России запланирован на 29 июля, последний тур – на 26 мая 2019 года.

По информации издания, исполком также ввел понятие «доморощенный игрок». Заявка клуба на сезон сокращена с 35 до 25 игроков, в заявке должны быть как минимум двое доморощенных футболистов. Доморощенным считается тот игрок, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет. Если таких футболистов в заявке нет, она сокращается с 25 до 23 игроков.

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев по итогам исполкома заявил, что в новом сезоне желтые карточки отменять будет нельзя.

«Заседала специальная комиссия насчет отмены желтой карточки Смолова. Было принято решение, что в следующем сезоне желтые карточки отменять нельзя», — отметил функционер. 0