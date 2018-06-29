Дзюба надеется совершить небольшое чудо

Нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от встречи 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.

«Я не могу сказать, что нас хвалят. Мы выполнили задачу-минимум. Обстановка стала немного лучше. Мы сделали определенный скачок в своей игре, и в результате много болельщиков во всей стране ощутили праздник, даже те, кто не следил за футболом. Сейчас мы хотим совершить небольшое чудо, подарить праздник еще больший, чтобы нами гордилась вся страна.

Я очень жду эту игру, только с лучшими ты можешь понять свой уровень, куда тебе расти, как ты будешь выглядеть на таком уровне. Лично я жду эту игру с нетерпением. Противостояние с Рамосом и Пике — это на всю жизнь, посмотрим кто кого.

Сказать, что они уязвимы? Ну, не знаю. Они остаются топ-командой, защита "Реала" и "Барселоны" уже говорит о многом. Все, что было в группе, остается в группе. Сейчас плей-офф и нет права на ошибку, Испания будет намного сконцентрированнее и агрессивнее. Но мы будем смотреть, искать у них слабые стороны. Мы знаем, что нам нужно делать в этой игре. Нужно терпение и стараться искать свои шансы. Свои моменты нужно использовать на сто процентов», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат». 0