Фернандес: Играть можно со всеми

Защитникподелился ожиданиями от предстоящей встречи сов 1/8 финала чемпионата мира.

«Испания очень сильна во всех линиях, но играть можно со всеми. Вылетевшие немцы и почти вылетевшие аргентинцы это доказали. Хотя к сопернику мы относимся с уважением.

Матч с Испанией может стать принципиальным для каждого в нашей команде. В том числе для Головина в плане его будущего. Мы уже много игр ЧМ-2018 посмотрели, у нас особо нет других развлечений на базе. Больше всего понравился матч между Португалией и Испанией – 3:3», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, матч Испания — Россия пройдет 1 июля на стадионе «Лужники». 0