Акинфеев призвал не называть Черчесова тираном

Капитан сборной Россиирассказал о характере главного тренера команды

«Мне кажется, Саламыч только кажется таким жестким. Как многие думают, он жесткий, может быть, даже тиран. Это не так совершенно.

Это человек, который поиграл в Европе, человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет.

Никто тебя не напрягает, не тиранит. Все в меру, и все хорошо», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС.

Напомним, 1 июля сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. 0