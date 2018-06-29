Акинфеев призвал не называть Черчесова тираном

Игорь Акинфеев
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«Мне кажется, Саламыч только кажется таким жестким. Как многие думают, он жесткий, может быть, даже тиран. Это не так совершенно.
Это человек, который поиграл в Европе, человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет.
Никто тебя не напрягает, не тиранит. Все в меру, и все хорошо», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС.
Напомним, 1 июля сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира. 0