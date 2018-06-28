ЧМ-2018. Панама — Тунис: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборных Панамы и Туниса на заключительный матч группового этапа чемпионат мира по футболу.

Встреча 3-го тура группы G пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Наваф Шукралла из Бахрейна.

Состав Панамы: Пенедо, Эскобар, Р.Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Г.Торрес;

Состав Туниса: Матлути, Мериа, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Халиль, Слити.

Группу G с 6 очками возглавляет Англия, Бельгия с 6 очками на 2-й строке таблицы. Третье место в группе у команды Туниса, четвертое — у Панамы. Обе команды еще не набрали очков и уже лишились шансво на выход в плей-офф.

Победитель группы G в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н.

Финишировавшая второй в квартете G команда сыграет с победителем группы H — Колумбией.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Туниса. Коэффициент на ее победу 1,84. Победа Панамы оценивается в среднем в 4,5. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0