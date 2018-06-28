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    Сборные Панамы и Туниса огласили составы

    ЧМ-2018. Панама — Тунис: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Панамы Сборная Туниса Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Панамы и Туниса на заключительный матч группового этапа чемпионат мира по футболу.

    Сборная Туниса
    Сборная Туниса
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    Встреча 3-го тура группы G пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Наваф Шукралла из Бахрейна.

    Состав Панамы: Пенедо, Эскобар, Р.Торрес, Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила, Годой, Родригес, Г.Торрес;

    Состав Туниса: Матлути, Мериа, Хаддади, Бедуи, Наггез, Сасси, Скири, Бен Юссеф, Хазри, Халиль, Слити.

    Группу G с 6 очками возглавляет Англия, Бельгия с 6 очками на 2-й строке таблицы. Третье место в группе у команды Туниса, четвертое — у Панамы. Обе команды еще не набрали очков и уже лишились шансво на выход в плей-офф.

    Победитель группы G в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н.

    Финишировавшая второй в квартете G команда сыграет с победителем группы H — Колумбией.

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Туниса. Коэффициент на ее победу 1,84. Победа Панамы оценивается в среднем в 4,5. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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